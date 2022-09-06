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На днях томичей ждут град, грозы и сильный ветер

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В ближайшие дни, 7 и 8 сентября, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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