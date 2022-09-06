Двухлетний ребенок и пожилая женщина скончались при пожаре в Томской области

6 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 6 сентября, в поселке Заводской произошел пожар, в результате которого погибли два человека, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 9.33. Пожар произошел в двухэтажном здании с заливным гаражом на первом этаже и жилым помещением 5×10 метров на втором. К приезду пожарных шел дым со 2 этажа.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали 2 человек. Звено газодымзащитной службы обнаружило внутри помещения тело девочки 2020 года рождения. В 10.17 в карете «скорой» скончалась эвакуированная из дома 60-летняя женщина. Также в результате пожара пострадали 34 и 36-летние женщины, а также 4-летний мальчик — они получили отравление продуктами горения.

Возгорание было ликвидировано в 10.05, его площадь составила 2 кв. метра. В результате пожара обгорел диван и закоптились вещи.

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