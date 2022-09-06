В Томске неизвестные украли высаженные цветы на 100 тыс. рублей

6 сентября 2022 / Томский Обзор

На минувшей неделе, с 31 августа по 4 сентября, в Томске неизвестные украли более 50 многолетних растений, высаженных на ул. Береговой и на пр. Комсомольском, сообщает пресс-служба ТДСК.

По предварительным данным, нанесенный ущерб оценивается примерно в 100 тыс. рублей. По факту хищения направлены заявления в полицию, ведется анализ данных видеонаблюдения.

Уточняется, что в этом году ТДСК осуществляет новый формат озеленения с большим объемом многолетних цветов, крупномерных деревьев и кустарников, саженцы которых поступают из ведущих российских питомников.

Томичей, обладающих информацией об обстоятельствах кражи и сбыта похищенных растений просят обратиться по телефону (3822) 71-67-72, доп. 1.

Следы кражи в «Радонежском» Фото: пресс-служба ТДСК

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