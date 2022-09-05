18+
18+

Более 390 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавиурс инфекция сводка пандемия эпидемия уровень заболеваемости новая волна распространение Более 390 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 391 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 257 человек. 33 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 140 578 случаев заболевания коронавирусом. 134 861 заболевших выздоровели. 887 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские спортсмены по фристайлу проходят подготовку к новому сезону в лагере сборной России

24 августа 2022
Томские новости

Участники региональных специальных инвестконтрактов в Томской области могут рассчитывать на налоговые льготы

30 августа 2022
Томские новости

Менее 110 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

11 августа 2022
Томские новости

В Томске появился новый указатель для маломобильных томичей и родителей с колясками

11 августа 2022
Томские новости

Росавтодор поддержит проект Томской области по строительству третьего моста через Томь

31 августа 2022
Томские новости

Объём средств клиентов Сбера в Томской области составляет 74 млрд рублей

22 августа 2022
Томские новости

Умер известный томский политолог, председатель городской палаты общественности Алексей Щербинин

9 августа 2022
Томские новости

«мУкА. Склады искусства» — 2022. Программа фестиваля

30 августа 2022
Томские новости

Томское издательство представило открытки-путеводители по районам города

23 августа 2022