Более 390 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
5 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 391 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 257 человек. 33 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 140 578 случаев заболевания коронавирусом. 134 861 заболевших выздоровели. 887 скончались.
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