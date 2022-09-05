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Томский политех намерен нарастить мощность исследовательского реактора до 10 МВт

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Томский политехнический университет (ТПУ) планирует нарастить мощность собственного исследовательского реактора с 6 МВт до 10 МВт, что позволит расширить объем и номенклатуру заказов и исследований, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и.о. ректора вуза Дмитрия Седнева.

«Мы приняли стратегию развития до 2030 года — срок эксплуатации реактора продлен до этого времени. В стратегии также предусмотрена подготовка документов, прохождение аккредитации и дальнейшее продление сроков: мы надеемся, что сможем эксплуатировать наш реактор минимум до 2050 года. Кроме того, мы хотим улучшить его фундаментальные технические характеристики, довести мощность с 6 МВт до 10 МВт. Это позволит практически в два раза увеличить плотность потока нейтронов, даст больше возможностей для проведения научных экспериментов и расширения номенклатуры коммерческих заказов», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на реакторе производят изотопы для радиофармпрепаратов, облучают топазы (в природе кончились голубые, остались только прозрачные, облучение позволяет им вновь стать голубыми), а также легируют кремний.

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