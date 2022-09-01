Власти Томска направят более 12 млн рублей на ремонт ул. Льва Толстого

1 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

Администрация Томская объявила аукцион на ремонт улицы Льва Толстого, сообщает пресс-служба мэрии.

Сумма контракта составит более 12 млн рублей. Потенциальному подрядчику предстоит уложить асфальт по все ширине дорожного полотна на площади более 5 800 кв. метров. Заявки принимаются до 7 сентября.

В сообщении уточняется, что поводом для проведения аукциона стали неоднократные обращения томичей в администрацию города, а также размещенные в социальных сетях материалы, показывающие, что дорога нуждается в ремонте, в частности, фиксирующие глубокие ямы на полотне.



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