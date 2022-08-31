Более 380 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 385 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 187 человек. 47 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 138 594 случаев заболевания коронавирусом. 133 665 заболевших выздоровели. 887 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».