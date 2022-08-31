Более 6 000 томских студентов смогут заниматься на новой воркаут площадке

31 августа 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Проект по созданию воркаут площадки на территории кампуса Томского политехнического университета (ТПУ) стал победителем грантового конкурса «Газпромнефть-Востока», который проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Теперь студенты вуза могут тренироваться на уличной площадке студенческого городка.

Открытие воркаут площадки состоялось 31 августа и было приурочено к началу нового учебного года. Здесь установили 10 видов спортивного оборудования. Разновысокие перекладины, рукоход, шведская стенка, скамьи для пресса, а также брусья различной высоты разместили на специальном резиновом травмобезопасном покрытии. Комплекс снарядов находится в пешей доступности от десяти общежитий, где проживает более 6000 студентов.

«Компания «Газпромнефть-Восток» и Томский политех тесно взаимодействуют по многим направлениям. Это – традиционная практика и последующее трудоустройство студентов, участие преподавателей вуза в наших научно-технических конференциях. Создание спортивного объекта стало новым вектором в развитии этого сотрудничества. Надеемся, что студенты будут с удовольствием проводить на новой площадке свободное от учебы и науки время, улучшать свое здоровье и продвигать спортивное направление воркаута в России», -- рассказала заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Востока» Наталья Мельникова.

«Площадка, которую мы открываем сегодня, обустроена благодаря грантовой поддержке нашего партнера – «Газпромнефть-Востока». В строительстве приняли участие активисты студенческих отрядов ТПУ, то есть площадка сделана студентами и для студентов. Но здесь могут заниматься и горожане. Политех старается сделать спорт доступным для всех: только этим летом мы открыли площадку для пляжного волейбола, провели окружные соревнования по боксу, стали соорганизаторами Всероссийской велогонки и марафона. Так что современная воркаут площадка – отличное завершение сезона», -- и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.



«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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