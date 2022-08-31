Российским школьникам теперь запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках — Кравцов

31 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на IX Общероссийском родительском собрании сообщил, что новые санитарные правила не разрешают школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Использовать их можно будет только на переменах.

«В соответствии с новыми санитарными правилами, мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчёркиваю, на уроках, использовать не допускается», — цитирует Кравцова агентство новостей «Интерфакс» в среду, выступая на IX Общероссийском родительском собрании.

Он пояснил, что такие правила введены, «чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий».

«Если какие-то чрезвычайные ситуации, то родителям позвонят, скажут. На перемене можно пообщаться со школьниками, но на уроках, в соответствии с новыми правилами использовать мобильный телефон не допускается», — добавил министр.

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