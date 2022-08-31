Росавтодор поддержит проект Томской области по строительству третьего моста через Томь
Росавтодор намерен поддержать проект Томской области по строительству третьего моста через реку Томь, когда регион подаст заявку на получение инфраструктурного кредита, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя руководителя дорожного агентства Игорь Костюченко.
«Действительно, эта тема (строительство моста — прим.ред.) — важная не только для города, но и для субъекта РФ, в целом», — сказал Костюченко на заседании комитета Совета Федерация по бюджету и финансовым рынкам, отметив, что мост необходим, в том числе, в рамках развития межвузовского кампуса.
По его словам, в настоящее время остались открытыми вопросы по планированию и оценке транспортной ситуации в городе. В этой связи Костюченко попросил власти Томска и Томской области вернуться к этим темам и вынести их на рассмотрение правительственной комиссии по региональному развитию.
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