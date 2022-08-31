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Росавтодор поддержит проект Томской области по строительству третьего моста через Томь

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Росавтодор намерен поддержать проект Томской области по строительству третьего моста через реку Томь, когда регион подаст заявку на получение инфраструктурного кредита, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя руководителя дорожного агентства Игорь Костюченко.

«Действительно, эта тема (строительство моста — прим.ред.) — важная не только для города, но и для субъекта РФ, в целом», — сказал Костюченко на заседании комитета Совета Федерация по бюджету и финансовым рынкам, отметив, что мост необходим, в том числе, в рамках развития межвузовского кампуса.

По его словам, в настоящее время остались открытыми вопросы по планированию и оценке транспортной ситуации в городе. В этой связи Костюченко попросил власти Томска и Томской области вернуться к этим темам и вынести их на рассмотрение правительственной комиссии по региональному развитию.

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