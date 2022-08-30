В Томской области зарегистрировано 370 случаев заболевания коронавирусом
30 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: visuals on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 370 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 126 человек. 57 заболевших госпитализированы. Двое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 138 209 случаев заболевания коронавирусом. 133 478 заболевших выздоровели. 887 скончались.
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