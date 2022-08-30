В Томске ставят мюзикл о культурной жизни города в 1917 году

30 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Дом учёных Томского научного центра

Подготовка мюзикла под рабочим названием «Цирк, и не только!» ведется «Маленьким Академическим Театриком» Дома учёных Томского научного центра. События постановки развернутся в Томске 1917 года.

«Идея написать либретто на тему, связанную с Томском, давно витала в воздухе кабинета, где работают три сотрудника Дома учёных, объединённые в трио „Миссис Хадсон“ и последние 8 лет в сценарную группу МАТа. И вот решение было принято: перенести действие очередного мюзикла в Томск переломного периода в истории России вообще и Сибири в частности: между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года, когда общественная и культурная жизнь буквально кипела!», — рассказала «Томскому Обзору» начальник отдела по связям с общественностью Дома учёных Томского научного центра Галина Юрченко.

Постановка станет седьмым полноценным мюзиклом в репертуаре театра. Основные действия мюзикла развернутся в цирке Эразма Стрепетова, который был построен в центре Томска — на набережной реки Ушайки. Здесь зрители встретят как реальные фигуры томской действительности того времени, так и вымышленных персонажей.

«Жанр мюзикла сценарная группа обозначила так — „революционная фантасмагория“, поскольку всё смешалось в новом либретто. В постановке будут и революционеры всех мастей, и даже „старушка из Юрги“, благодаря которой возникает тема мистики и вечной силы природы (своеобразный экивок в сторону гениальной саги В. Шишкова „Угрюм-река“)», — поясняет Галина Юрченко.

Читка нового сценария состоялась еще в начале лета. Потихоньку труппа театра начала работу над постановкой, сейчас активно идут репетиции. Однако, учитывая специфику любительского театра, предполагается, что новый мюзикл можно будет посмотреть не раньше января 2023 года.

Кроме того, представители театра приглашают партнеров принять участие в перфомансе перед спектаклем. В выставочном зале будет происходить театрализованное действо, которое призвано погрузить зрителя в атмосферу Томска того времени. По поводу сотрудничества можно обратиться к Галине Юрченко по телефону: +7-952-184-1849.

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