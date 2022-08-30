18+
18+

В Томске ставят мюзикл о культурной жизни города в 1917 году

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, томск новости интересное мюзикл 1917 революция афиша куда сходить В Томске ставят мюзикл о культурной жизни города в 1917 году

Подготовка мюзикла под рабочим названием «Цирк, и не только!» ведется «Маленьким Академическим Театриком» Дома учёных Томского научного центра. События постановки развернутся в Томске 1917 года.

«Идея написать либретто на тему, связанную с Томском, давно витала в воздухе кабинета, где работают три сотрудника Дома учёных, объединённые в трио „Миссис Хадсон“ и последние 8 лет в сценарную группу МАТа. И вот решение было принято: перенести действие очередного мюзикла в Томск переломного периода в истории России вообще и Сибири в частности: между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года, когда общественная и культурная жизнь буквально кипела!», — рассказала «Томскому Обзору» начальник отдела по связям с общественностью Дома учёных Томского научного центра Галина Юрченко.

Постановка станет седьмым полноценным мюзиклом в репертуаре театра. Основные действия мюзикла развернутся в цирке Эразма Стрепетова, который был построен в центре Томска — на набережной реки Ушайки. Здесь зрители встретят как реальные фигуры томской действительности того времени, так и вымышленных персонажей.

«Жанр мюзикла сценарная группа обозначила так — „революционная фантасмагория“, поскольку всё смешалось в новом либретто. В постановке будут и революционеры всех мастей, и даже „старушка из Юрги“, благодаря которой возникает тема мистики и вечной силы природы (своеобразный экивок в сторону гениальной саги В. Шишкова „Угрюм-река“)», — поясняет Галина Юрченко.

Читка нового сценария состоялась еще в начале лета. Потихоньку труппа театра начала работу над постановкой, сейчас активно идут репетиции. Однако, учитывая специфику любительского театра, предполагается, что новый мюзикл можно будет посмотреть не раньше января 2023 года.

Кроме того, представители театра приглашают партнеров принять участие в перфомансе перед спектаклем. В выставочном зале будет происходить театрализованное действо, которое призвано погрузить зрителя в атмосферу Томска того времени. По поводу сотрудничества можно обратиться к Галине Юрченко по телефону: +7-952-184-1849.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В томской IT-компании red_mad_robot запустили направление Blockchain и NFT

26 августа 2022
Томские новости

На днях томичей ждут дожди и грозы

12 августа 2022
Томские новости

ТГАСУ проведет на «Празднике Топора» мастер-классы по архитектурному бетону и скетчингу

17 августа 2022
Томские новости

Центр развития городской среды предложил вариант реконструкции набережной Томи

11 августа 2022
Интервью

Владимир Пахомов, Грамота.ру. «Люди всегда думают, что сегодня с языком происходит какая-то катастрофа»

2 августа 2022
Томские новости

Фонд развития территорий добился банкротства томского застройщика для восстановления прав дольщиков

26 августа 2022
Томские новости

Завтра в Томске изменится схема движения троллейбусов по пр. Мира

24 августа 2022
Томские новости

Томские ученые опровергли теорию о гигантском водовороте, сформировавшем рельеф в Горном Алтае

4 августа 2022
Томские новости

В Томском районе водитель скончался после столкновения с поездом

2 августа 2022