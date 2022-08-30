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Краснокнижного зимородка спасли томские железнодорожники

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Сотрудницы томского железнодорожного предприятия нашли в парке лежащую у тротуара птицу. Ею оказался краснокнижный зимородок, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Виктория Даньковых, Анастасия Костяева и Марина Щеголихина отнесли птицу к себе в кабинет и обратились в центр реабилитации диких животных. Получив рекомендации по уходу за зимородком, они приобрели необходимые препараты и по часам его выпаивали. Также специально для кормления птицы была приобретена мелкая свежая рыба. По словам специалистов центра, зерна и хлеб для зимородков губительны.

«Спустя три дня после начала лечения зимородок начал есть самостоятельно и летать по кабинету. После этого птицу передали в центр реабилитации для полного выздоровления», — говорится в сообщении.

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