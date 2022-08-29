Арт-маркет, лекции и вечеринка. Как в томском Доме искусств проводили «Мост»

29 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшую субботу, 27 августа, в Доме искусств им. Шишкова прошло мероприятие в рамках проекта «Мост». Гостей ждали арт-маркет, знакомство с фотопроектом Эркина Сулайманова и Лолиты Моисцрапишвили «Течение.Пролог», лекции и вечеринка.

По словам куратора проекта Ирины Франк, «Мост» был создан для того, чтобы поддержать молодых художников, предоставить им площадку для продажи своих работ, а также дать возможность рассказать о себе и своем искусстве посетителям.

«Художники редко общаются с потенциальными покупателями, а тут автор занимается продажей и презентацией лично. Это большой опыт для них, а для посетителей — уникальная возможность познакомиться с художником лично. Этим летом при поддержке Дома искусств прошло тематическое мероприятие Photo Weekend, практика по коллажу от местного художника Ksesha, образовательные курсы иллюстратора Ани Турченко и другое», — рассказала «Томскому Обзору» Ирина Франк.

В рамках субботнего мероприятия прошли лекции по архитектуре, иллюстрации, фотографии и вечеринка.

«Этот день был очень насыщенным, несмотря на обилие других фестивалей, мы благодарны всем, кто в эту субботу выбрал искусство, — поделилась Ирина — Спасибо вам. Все прошло на ура. Получилось информативно и зрелищно!».

Также команда приняла решение не только чаще устраивать такие мероприятия во дворике Дома искусств, но и расширять маркет, а также более тщательно продумать размещение художников на площадке.

В планах у организаторов проекта уже будущей весной организовать открытые мастерские с экспертами, обучить художников арт-менеджменту и истории, а также создать выставочное пространство для современного искусства.

«Еще пришло осознание того, что искусство требует не только творческих, но и организационных навыков. Мы ставим перед собой цель сформировать молодой творческий кластер, который будет замотивирован в развитии современной культуры и городского пространства Томска», — отметила Ирина Франк.

Фото: Савелий Петрушев

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