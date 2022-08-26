В Томской области впервые пройдет «Ночь древних огней»

26 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 27 августа, в этнокультурном комплексе «Янов хутор» впервые пройдет «Ночь древних огней» — традиционный праздник народов Балтийского региона. Гостей мероприятия ждет живая музыка и зажжение десятка костров.

«Янов хутор» всегда был наполнен яркими событийными праздниками, через которые красной нитью проходила огненная стихия. Поэтому и возникла идея провести здесь фестиваль костров», — рассказали «Томскому Обзору» организаторы мероприятия. — Предки живших на берегу Балтийского моря народов зажигали костры, чтобы подать знак своим соседям и указать морякам безопасный путь домой. А в наши дни костры зажигают, чтобы продемонстрировать единение. Подобным действием мы даем знак уважения традициям, зажигаем большие и малые костры как знак мира и согласия народов».

Праздник стартует в 18.00 с открытием фестиваля живой музыки «Густарь — 2022». Тогда же будет зажжен первый костер — возле сцены. Затем постепенно будут загораться и другие малые кострища. После выступлений музыкантов участники фестиваля пройдут с факелами между разожженных малых костров, сформировав своеобразную «огненную змейку» и разведут главный огонь. Праздник закончится дискотечной программой, в рамках которой посетителям будут рассказывать об огне и его значении.

Посещение мероприятия бесплатное. «Янов хутор» располагается в 150 км от Томска в селе Березовка Первомайского района.

Культурный комплекс «Янов хутор» открылся в 2016 году. На его территории был воссоздан быт эстонцев, которых переселили в село Березовка Первомайского района более ста лет назад. Здесь построены настоящая эстонская рига, летняя крытая веранда «Мартынов двор», деревянные скульптуры, деревянные качели и мостки через пруд, мельница, колодец-журавль и гостевой домик на берегу озера.

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