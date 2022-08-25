Ралли-рейд «Сила Сибири» в Томске завершился: зрители получили завораживающее зрелище

25 августа 2022

В период с 19 по 21 августа деревня Березкино Томской области приняла внедорожный турнир «Сила Сибири», проходящий в рамках Кубка страны. Все началось с демонстрации техники и встречи со зрителями, на которой прошла автограф-сессия. Более 200 человек посетило открытие состязаний, и каждый мог пообщаться с пилотами, сфотографироваться с автомобилями и даже посидеть в кабине.

Автогонки – один из разделов линии большинства современных БК. Изучить информацию об особенностях работы компании Melbet вы сможете на портале «Рейтинг Букмекеров».

На турнир прибыли команды из разных городов, всего участие приняли 12 экипажей. Машины были разными – каркасные багги, «Уралы», «Нивы», Jeep, Subaru и другие. 2 полных дня гонщики соревновались друг с другом на очень непростой трассе. Извилистый путь, броды, лесополосы, поля, перепады высот. Резкие повороты оказались для пилотов тоже довольно сложным испытанием.

Дмитрий Перетятко, организатор мероприятия, рассказал о ходе турнира следующее: «В России мы первыми смогли объединить и любителей, и профессиональных спортсменов. На своих машинах люди проезжали по трассе в соответствии спортивным законам. Нам удалось сделать настоящий сибирский ралли-рейд максимально близко к зрителям. На турнире проводились парные гонки на РЗК и «Уралах», и это происходило параллельно с гонками на длинных дистанциях по лесу. И получилось так, что парники выступали в тот момент, пока экипажи профессионалов были вне зоны видимости. Спортсмены возвращались из леса, а затем по их пути поехали РЗК и «Уралы». На их место в парные гонки уже вступали профессионалы», – описал происходящее Перетятко.

Происшествия на соревнованиях тоже были. Дебютант гонок Рустам Галиев из казанской «ТМ ТЕАМ» допустил переворот в парной гонке. Багги поставили на место уже через 2 минуты, после чего экипаж сразу же бросился в погоню.

В гонках на длинной дистанции победу одержала питерская Nakusi Rasing Team. В парной гонке на дистанции 4,2 км победителями стали представители экипажа казанской «ТМ ТЕАМ» Илсур и Марат Галиевы. Евгений Грушевский и Денис Малков выиграли ралли 3-й категории на внедорожниках, на «Уралах» победа досталась Алексею Луковскому.