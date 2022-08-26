В составе томского офиса группы компаний red_mad_robot запустили направление Blockchain и NFT

26 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Red mad robot

В составе томской IT-компании red_mad_robot появилась команда с экспертизой в IoT, NFT, криптовалютах, смарт-контрактах, цифровых сервисах, мобильной и веб-разработке на российском и международном рынках. Таким образом штат пополнили более 80 опытных специалистов.

Как уточняют в пресс-службе компании, за 18 лет работы томская команда red_mad_robot реализовала проекты в логистической, медицинской, финансовой, медиа и других сферах. Среди них: разработка международного blockchain-проект — NFT-маркетплейса, сервиса по управлению цепочкой поставок премиальных фруктов, умного матраса для трекинга сна, музыкального сервиса и видео-стриминга и приложения телемедицины.

«Мы были одной из первых в России команд по заказной мобильной разработке и самой первой — в Томске. За годы мы сильно выросли и получили опыт работы в США, Австралии, странах Ближнего Востока и СНГ. В России мы участвуем в масштабной цифровизации лидеров рынка и выстраиваем политику цифровых партнеров крупного бизнеса», — рассказывает Евгений Ерин, CEO компании red_mad_robot Томск.

В компании отмечают, что потребность в мобильной и веб-разработке, IoT и blockchain растет с каждым годом. В 2021 году мир потратил 6,6 млрд долларов на долларов на blockchain-решения. Прогнозируется, что размер мирового рынка IoT на основе этой технологии вырастет с 258 миллионов долларов США в 2020 году до 2 409 миллионов долларов США к 2026 году.

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