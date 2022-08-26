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Фонд развития территорий добился банкротства томского застройщика для восстановления прав дольщиков

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Арбитражный суд Томской области признал несостоятельным (банкротом) муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Томскстройзаказчик», которое в последние годы занималось завершением строительства проблемных домов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

Как сообщалось, в апреле этого года Фонд развития территорий инициировал банкротство «Томскстройзаказчика». Заявление о банкротстве муниципального предприятия было подано на основании письма департамента архитектуры и строительства Томской области, который ходатайствовал о необходимости восстановления прав дольщиков проблемного дома по улице Нефтяная, 15. Права дольщиков этого дома планируется восстановить в середине 2023 года.

В настоящее время Арбитражный суд Томской области также рассматривает иск «Томскстройзаказчика» о самобанкротстве. Следующее заседание суда состоится 7 сентября.

В 2019 году муниципальному предприятию грозило банкротство из-за спора со строительной компанией ООО «СУ «ТПСК». Основанием для заявления стала задолженность в 154 млн рублей по договору генподряда по достройке одного из домов в Томске. В июне 2020 года дело было прекращено в связи с заключением мирового соглашения между сторонами.

МУП «Томскстройзаказчик» было создано в 2011 году для завершения строительства проблемных домов, а также строительства социального жилья. Единственным учредителем компании является администрация Томска. На сегодняшний день единственным долгостроем на балансе МУП является дом по улице Нефтяная.

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