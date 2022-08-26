Томичей приглашают на маркет и вечеринку во дворе Дом искусств

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2022 // Фото: vk.com/arthousetomsk

Завтра, 27 августа, в усадьбе Шишкова пройдут арт-маркет и вечеринка в рамках проекта «Мост», говорится в группе Дома искусств «ВКонтакте».

«Исторически сложилось, что наша территория всегда служила неким домом для молодых художников и творческих деятелей (кружева Дома искусств, одна из первых известных работ художника-резчика Степана Незговорова, который в последствии украсил большую часть деревянного зодчества в Томске), также здесь были созданы первые произведения Сибирского писателя В. Я. Шишкова. Мы планируем продолжить эту традицию и приглашаем собраться всем, кто создаёт и ценит современную культуру в Томске», — говорится в сообщении.

С 12.00 в усадьбе начнет работу арт-маркет, где все желающие смогут приобрести работы художников. Во дворе Дома искусств установят шатры, а в случае похолодания здесь будут раздавать пледики. Кроме того, все желающие смогут посетить гостиную и познакомиться с фотопроектом Эркин Сулайманов и Лолиты Моисцрапишвили, а также посетить балкон и нашу постоянную экспозицию. В течение дня в усадьбе пройдут «танца под винил» и будет звучать электронный проект с арфой.

В 20.00 стартует вечеринка с местными диджеями Santoss&NP, Yura Latypov и Dj Veklen. Вход свободный.

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