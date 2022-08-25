В Томске прошла арт-консервация окон дома на Розочке

25 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В среду, 24 августа, в рамках фестиваля народных культур «Окно в живую традицию» прошла арт-консервация окон дома по ул. Розы Люксембург, 72б. Мероприятие проводило ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» (юридически оформившееся волонтёрское движение «Том Сойер Фест Томск») совместно с еврейской общиной города.

Руководил росписью окон профессиональный томский художник Николай Исаев, который неделю назад совместно с художницей Лукией Муриной уже начал работу на объекте. Принять участие в арт-консервации могли все желающие. Гостей мероприятия ждали лекции от еврейской общины и кошерные блюда. Для детей была организована развлекательная программа с аниматором.

Дом на Розочке стал четвёртым в этом году объектом, который расписывают волонтеры ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» в рамках проекта. Всего в 2022 году организаторами запланирована арт-консервация 6 домов. Уже полностью закончены дома на ул. Красноармейской, 77, пер. Николая Островского, 7 и ул. Татарской, 20. Остальные здания планируется расписать в сентябре.

Фестиваль народных культур «Окно в живую традицию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Серафима Кузина

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