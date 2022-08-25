Нехватка кадров является ключевым вопросом, стоящим перед томскими предприятиями — спикер облдумы

25 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Главный вопрос, который стоит перед промышленными предприятиями Томской области — нехватка квалифицированных кадров. Об этом на прошедшем сегодня, 25 августа, на базе ООО «Томлесдрев» выездном заседании Совета Законодательной Думы региона сообщила спикер областного парламента Оксана Козловская.



«Сейчас будет решаться вопрос — на принятие бюджета на 2023–2025 годы — каким образом увеличить количество бюджетных мест в техникумах и колледжах минимум на тысячу. Речь идет обо всех отраслях. Для в том числе этого нужны новые учебные места и общежития для учащихся», — сообщила Оксана Козловская.



В свою очередь руководитель «Томлесдрева», депутат областного парламента Антон Начкебия, возглавляющий ассоциацию лесопромышленного комплекса Томской области отметил, что проблема нехватки кадров для предприятия— не нова, им стабильно не хватает около 100 специалистов.



«В советское время были фильмы про рабочих, которые производят продукт и гордятся этим. [Создание таких фильмов] было бы очень хорошим шагом для популяризации лесной отрасли в целом и привлечения молодых ребят к рабочим специальностям, — считает Антон Начкебия. — Ведь они порой даже не знают, что делается в отрасли — все давным-давно ушли от ручного труда! Операторы работают в прекрасных заготовительных машинах».



Депутат также уточнил, что предприятие активно взаимодействует с системой профессионального образования. Специалисты компании привлекаются в экзаменационные комиссии, а в дальнейшем они будут и читать лекции.



Председатель комитета по экономической политике областного парламента Виктор Власов отметил, что в рамках выездного мероприятия члены Совета изучают проблемы АПК, чтобы усовершенствовать региональное законодательство и помочь таким образом ведущим системообразующим предприятиям Томской области.



«Таким предприятиям необходимо помогать, в том числе и на законодательном уровне, — уточнил Виктор Власов. — Вчера прошел комитет по экономической политике, где мы рассмотрели законопроект, связанный со специальными инвестированием (СПИК). Пока льготы по этому проекту у нас предусмотрены только для ТЭМЗ (Томский электромеханический завод — прим. ред). Мы прорабатываем вопрос, чтобы создать условия для таких инвестпроектов и на других крупных предприятиях Томской области».



Прошедшее выездное заседание будет не единственным. В сентябре члены Совета отправятся на завод МДФ «Латат».



«По результатам этих посещений должен быть сформирован некий пакет предложений совместно с администрацией Томской области», — заключила Оксана Козловская.



Это позволит, по ее мнению, как минимум стабилизировать ситуацию в той же лесной отрасли и одновременно способствовать развитию промышленных предприятий в регионе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».