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X5 Group до конца года намерена открыть еще 10 магазинов в Томской области

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X5 Group до конца 2022 года планирует открыть в Томской области еще десять магазинов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора по взаимодействию с органами госвласти X5 Group Станислава Богданова.

«Мы планируем увеличить количество магазинов „Пятёрочка“ на десять в этом году, по дальнейшим планам будем смотреть по итогам года», — сказал Богданов, отметив, что в настоящее время X5 Group представлена в Томской области 67 магазинами.

В настоящее время X5 Group сотрудничает с 28 томскими поставщиками и распространяет их продукцию с помощью логоцентра в Новосибирской области, мощностей которого на сегодняшний день достаточно. В этой связи у компании нет планов по строительству логоцентра в Томской области.

X5 Retail Group управляет продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», дискаунтером «Чижик», а также цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Около» и медиаплатформой Food.ru.

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