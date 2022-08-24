Более 230 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
24 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 236 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 146 человек. 53 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 136 253 случаев заболевания коронавирусом. 132 863 заболевших выздоровели. 883 скончались.
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