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Более 230 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 236 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 146 человек. 53 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 136 253 случаев заболевания коронавирусом. 132 863 заболевших выздоровели. 883 скончались.

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