В Томской области задержали мужчину, который оставил без света 15 населенных пунктов

24 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В Томской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в повреждении линии электропередач в селе Баткат, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили на опорах ЛЭП огнестрельные отверстия, а на земле патроны. Позже полицейские нашли подозреваемого — им оказался 36-летний житель Новосибирска.

По предварительным данным, мужчина из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил по по ЛЭП, после чего скрылся с места преступления. В районе произошедшего полицейские обнаружили и изъяли ружье. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечении подозреваемого к ответственности за незаконное хранение оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.2 УК РФ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».