18+
18+

В Томской области задержали мужчину, который оставил без света 15 населенных пунктов

Происшествия, Томские новости, стрельба МЧС УМВД происшествия жесть Томска без света лэп криминал интересные новости В Томской области задержали мужчину, который оставил без света 15 населенных пунктов

В Томской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в повреждении линии электропередач в селе Баткат, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили на опорах ЛЭП огнестрельные отверстия, а на земле патроны. Позже полицейские нашли подозреваемого — им оказался 36-летний житель Новосибирска.

По предварительным данным, мужчина из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил по по ЛЭП, после чего скрылся с места преступления. В районе произошедшего полицейские обнаружили и изъяли ружье. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечении подозреваемого к ответственности за незаконное хранение оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.2 УК РФ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 120 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

16 августа 2022
Томские новости

Детские сады, школы и торговые центры Томска получили сообщения о заложенной взрывчатке

19 августа 2022
Томские новости

Самой популярной достопримечательностью Томска признан Лагерный сад — исследование

3 августа 2022
Томские новости

Пожилая северчанка передала мошенникам 455 тыс. рублей, чтобы помочь «родственнику»

26 июля 2022
Томские новости

Дорогие читатели: «Ростелеком» и ГК «ЛитРес» выяснили, что читают россияне и сколько они готовы потратить на цифровую литературу

9 августа 2022
Томские новости

Томичей приглашают послушать старинные романсы

9 августа 2022
Томские новости

Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

26 июля 2022
Томские новости

В Томске распишут окна дома на Розочке

11 августа 2022
Томские новости

Похитители 17 велосипедов задержаны в Томске

29 июля 2022