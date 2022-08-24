Умер экс-замгубернатора Томской области по безопасности

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2022 // Фото: accounts.tsu.ru

Бывший заместитель губернатора Томской области Вячеслав Семенченко умер во вторник, 23 августа, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Вячеслав Константинович вчера скоропостижно скончался в Областной клинической больнице», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он не уточнил причину смерти.

Семенченко был назначен на пост вице-губернатора Томской области в сентябре 2012 года и курировал вопросы безопасности. После учебы в Свердловском юридическом институте по специальности «правоведение» (выпустился в 1985 году) поступил на службу в органы военной прокуратуры. В 1991 году был назначен военным прокурором Томского гарнизона, работал в этой должности до конца 2009 года.

С 2009 года и до назначения на пост вице-губернатора Томской области — начальник управления кадров Главной военной прокуратуры. В 2015 году Семенченко ушел в отставку по состоянию здоровья, после чего работал начальником института военного образования Томского госуниверситета (ТГУ).

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