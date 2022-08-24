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Завтра в Томске изменится схема движения троллейбусов по пр. Мира

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Завтра, 25 августа, в Томске троллейбусы временно изменят схему движения по пр. Мира, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с проведением строительных работ в районе здания по пр. Мира, 33 и продлятся с 19.00 четверга, 25 августа, до 24.00 воскресенья, 28 августа. В это время движение общественного транспорта от места проведения работ до ул. Смирнова будет осуществляться по выделенной полосе.

Так, троллейбусный маршрут № 6 будет курсировать по сокращенной схеме движения от Троллейбусного депо: пр. Мира — ул. 79-й Гв. Дивизии — до ост. «ул. Говорова».

Движение троллейбусного маршрута № 5 на время проведения работ будет закрыто.

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