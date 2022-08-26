В Зональном появилась остановка с USB-зарядкой и подсветкой

26 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Дмитрий Муковкин

В поселке Зональная станция около парка Победы смонтировали современный остановочный комплекс. Павильон сделан по инициативе команды по благоустройству общественного совета микрорайона «Южные ворота», сообщил инициатор проекта Дмитрий Муковкин.

«С предложением мы обратились к главе Зональненского сельского поселения Евгении Коноваловой, которая и помогла нам реализовать проект. Согласования длились достаточно долго — обсуждали концепцию остановки и подбор материалов. Нам важно было выбрать практичные, красивые, но дешевые материалы, которые можно легко поменять в случае вандализма. Далее обсудили смету, согласовали с депутатами и начали делать», — рассказал «Томскому Обзору» Дмитрий.

Остановка оснащена USB-зарядкой и удобными лавочками. Также в павильоне смонтировано внутреннее освещение и подсветка названия. Внутри остановки размещен плакат с расписанием 130-го автобуса, ссылкой на маршрут и картой ближайших интересных мест.

По словам инициаторов проекта, новая остановка по большей части сделана из дерева и окрашена в шоколадный цвет. Её проект разрабатывался почти 8 месяцев силами 3 человек.

«В Зональном достаточно сильно развито молодёжная креативное сообщество. Мы все вместе взаимодействуем достаточно давно. Именно таким образом у нас в Зональном появилась первая детская площадка, которую тоже рекомендовала наш молодёжь сделать, — рассказала глава Зональненского сельского поселения Евгения Коновалова.

По ее словам, ранее подобную остановку установили на центральной площади в Зональном. Однако после от жителей поступило предложение развить концепцию, сделать остановочный павильон более современным, мобильным и с потенциалом к дальнейшему тиражированию.

«Безусловно, дальше мы планируем продолжать в одном стиле делать все остановки на территории посёлка Зональная станция, дополнять их интересными вещами в зависимости от района. Например, установим доски для рисования, либо качели», — отметила Евгения Коновалова.

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