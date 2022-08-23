В Томской области установят еще 17 камер на дорогах

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

В 2022–2023 годах на дорогах Томской области установят еще 17 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они появятся в Томске, Северске и на региональных трассах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в областном центре комплексы смонтируют по ул. 79-й Гвардейской дивизии, 3, пр. Кирова, 46, пр. Кирова, 41, ул. Профсоюзная, 16, ул. 5-й Армии, 20 и на участке дороги от ул. Мичурина до транспортного кольца в поселке Кузовлево.

В Северске фотовидеокамеру установят на перекрестке пр. Коммунистический ‑ ул. Куйбышева.

Еще десять комплексов оборудуют на аварийно-опасных участках региональных трасс: Томск — Каргала ‑ Колпашево (11,15 км, 58,7 км, 158,85 км, 181,25 км, 191,73 км, 244,14 км), Камаевка — Асино ‑ Первомайское (11,23 км, 23,2 км), Томск ‑ Мариинск (50,24 км, 60,39 км).

Предполагается, что фотовидеокамеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее, в 2019‑2022 годах, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на региональных и местных дорогах было установлено 22 комплекса фотовидеофиксации. Узнать расположение фотовидеофиксирующих комплексов можно на официальном портале администрации региона, сайте областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи, сайте Томскавтодора и на сайте управления ГИБДД УМВД России по Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».