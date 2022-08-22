На днях томичей ждут заморозки

В ближайшие дни, 23–24 августа, в Томской области ожидается минусовая температура, сообщает пресс-служба регионального Управления ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«При прояснениях местами по Томской области ожидаются заморозки -0...-1°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных возможной гибелью сельскохозяйственных культур.

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