Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП на трассе в Томской области

Накануне, 21 августа, на трассе Большедорохово — Тегульдет произошло ДТП, в результате которого один человек скончался, шестеро получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 12.00 на 28 километре автодороги. По предварительным данным, водитель Lada Priora на пересечении неравнозначных дорог, при съезде с главной дороги прямо, не уступил дорогу ВАЗу, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте. Шесть человек, в том числе ребенок, были госпитализированы в медучреждения региона.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, 4 пострадавших (мужчины 32, 36 и 42 лет, а также 28-летняя женщина) в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в хирургическое отделение Зырянской районной больницы.

Еще один пострадавший — 29-летний мужчина — был доставлен в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Его состояние врачи также оценивают как средней степени тяжести.

Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи №2 Томска, его состояние оценивается как тяжелое.

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