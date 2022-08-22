Объём средств клиентов Сбера в Томской области составляет 74 млрд рублей

22 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Совокупный объем привлеченных средств на рынке Сибирского банка ПАО Сбербанк составил 1,08 трлн рублей. Из них на долю Томского головного отделения приходится 74 млрд рублей.

Как уточняют в пресс-службе банка, к привлеченным средствам относятся деньги, размещенные клиентами Сбера на депозитных, расчетных и других счетах и средства, получаемые банком от выпуска собственных ценных бумаг и осуществления иных операций.

Среди всех регионов присутствия Сибирского банка лидером по этому показателю является Красноярское головное отделение — объем привлеченных средств на рынке составляет 257 млрд рублей.

Сбер предлагает целую линейку вкладов для различных категорий клиентов. Одно из самых выгодных предложений — «СберВклад» и «СбервкладПрайм» с доходностью до 7% годовых. Специальное предложение для людей старшего возраста и пенсионеров — «Счет активный возраст» с надбавкой в 10% при зачислении пенсии на счета Сбербанка. С полным описанием всех вкладов и счетов можно ознакомиться на официальном сайте банка.

«Один триллион рублей — это значительная сумма, говорящая о доверии к Сберу со стороны клиентов. Мы благодарим каждого клиента за выбор банка и продолжаем совершенствовать нашу линейку финансовых продуктов и сервисов. Сегодня открыть подходящий для себя вклад можно буквально в два клика через Сбербанк онлайн, а большой выбор предлагаемых зарплатных и кредитных карт способен удовлетворить каждую из социальных групп», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

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