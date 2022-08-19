Томский Undergound отметил свое 18-летие большим концертом

19 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 18 августа, в саду Томского областного краеведческого музея прошел большой open air, приуроченный к 18-летию джаз-кафе Underground.

Гостей празднования, прошедшего впервые за три года, ждало выступление томских и новосибирских музыкантов. Хедлайнером стала одна из лучших блюзовых групп страны Backstage band (Москва).

«Все прошло очень гармонично и, для подобных мероприятий, близко к идеалу, — поделился впечатлениями с „Томским Обзором“ основатель джаз-кафе Underground Олег Усенко. — В музейном саду яблоку было негде упасть! Царила доброжелательная и радостная атмосфера. Позитивные люди слушали прекрасную музыку в исполнении талантливых томских и московских музыкантов».

Всех гостей праздника угощали блюдами, приготовленными на гриле, ремесленными сырами, крафтовыми напитками от томских производителей и кофе из кофейни «Шоколад». Также на празднике работали тематические фотозоны.

«И еще один щедрый подарок для всех нас в этот вечер — чудесным образом во время концерта не было дождя, а вот сразу по его окончании он начался. Одним словом, день рождения „Андерграунда“ удался! Мы благодарны всем, кто, несмотря на постоянно меняющийся и далеко неоптимистичный прогноз погоды, провел этот вечер вместе с нами!», — отметил Олег Усенко.

Фото: Савелий Петрушев

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