18+
18+

Томичей приглашают составить карту ненужных заборов

Город, Томские новости, карта ненужных заборов томск новости интересное урбанистика Томичей приглашают составить карту ненужных заборов

Томские урбанисты формируют карту ненужных заборов. Пополнить её приглашают всех заинтересованных томичей.

«Мы еще весной начали отличный проект по заборам. У томичей есть реальная возможность уменьшить количество ограждений в городе. Для этого нужно завершить карту, поэтому к ее составлению мы хотим привлечь всех желающих, — рассказала «Томскому Обзору» один из инициаторов проекта Евгения Нестеренко.

Среди причин, по которым активисты предлагают убрать многие заборы, называются потеря бдительности автомобилистами, препятствие при уборке улиц спецтехникой, «съедание» пешеходного пространства, помеха при выходе из машины, негативное влияние на облик города и другие.

«Для того чтобы помочь нам, необходимо просто гулять по городу и делать фотографии тех заборов, которых еще нет на карте», — уточнила Евгения Нестеренко.

Предполагается, что в проекте будет отображено, какие ограждения уже можно демонтировать или заменить их зелёными насаждениями так, чтобы это соответствовало ГОСТам. По словам Евгении, в нескольких городах страны подобные карты уже показали свою эффективность. Администрации использовали внесенные активистами данные для сноса ненужных заборов.

Все, кто хочет помочь с наполнением карт, могут обратиться к куратору проекта Александру Марту или Евгении Нестеренко — в Telegram или ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

XIII международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора»

22 августа 2022
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» обустроил общественное пространство для отдыха томичей

29 августа 2022
Томские новости

Двое пострадали в тройном ДТП на трассе Томск-Мариинск

3 августа 2022
Томские новости

На время велопробега в Томске временно изменится схема движения

10 августа 2022
Томские новости

Более 60% покупок в Томске оплачивается безналичным способом

2 августа 2022
Томские новости

Книга в кармане: более восьми тысяч жителей Томской области выбрали цифровой сервис «Ростелеком Книги»

17 августа 2022
Томские новости

Фильм томского кинорежиссера попал в программу московского кинофестиваля

22 августа 2022
Томские новости

Часть жителей Советского района Томска останутся без воды 22 августа

8 августа 2022