Томичей приглашают составить карту ненужных заборов

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2022 // Фото: google.com/maps

Томские урбанисты формируют карту ненужных заборов. Пополнить её приглашают всех заинтересованных томичей.

«Мы еще весной начали отличный проект по заборам. У томичей есть реальная возможность уменьшить количество ограждений в городе. Для этого нужно завершить карту, поэтому к ее составлению мы хотим привлечь всех желающих, — рассказала «Томскому Обзору» один из инициаторов проекта Евгения Нестеренко.

Среди причин, по которым активисты предлагают убрать многие заборы, называются потеря бдительности автомобилистами, препятствие при уборке улиц спецтехникой, «съедание» пешеходного пространства, помеха при выходе из машины, негативное влияние на облик города и другие.

«Для того чтобы помочь нам, необходимо просто гулять по городу и делать фотографии тех заборов, которых еще нет на карте», — уточнила Евгения Нестеренко.

Предполагается, что в проекте будет отображено, какие ограждения уже можно демонтировать или заменить их зелёными насаждениями так, чтобы это соответствовало ГОСТам. По словам Евгении, в нескольких городах страны подобные карты уже показали свою эффективность. Администрации использовали внесенные активистами данные для сноса ненужных заборов.

Все, кто хочет помочь с наполнением карт, могут обратиться к куратору проекта Александру Марту или Евгении Нестеренко — в Telegram или ВКонтакте.

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