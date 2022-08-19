«Редакция» выпустила фильм о сидевшей в Томске авторе «комиксов» о ГУЛАГе

Томский Обзор / Фото: 19 августа 2022 // Фото: «Редакция»

На Youtube-канале «Редакция» Алексея Пивоварова (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) вышел документальный фильм, посвященный Евфросинии Керсновской — бывшей узнице ГУЛАГа, автору уникальной тюремной хроники, которая провела больше 10 лет в лагерях Томска и Томской области.

«Евфросиния Керсновская, бросившая вызов сталинской репрессивной машине, не просто оставила нам свои воспоминания, она создала уникальный архив рисунков, который точнее всего определить как гулаговский комикс. Кроме жути, в нем, много саркастического, смешного и, как ни странно, жизнеутверждающего», — говорится в описании к ролику.

Часть съемок фильма проходила в Томске и в Молчановском районе, где Алексей Пивоваров встретился и пообщался с местными историками и краеведами — старшим научным сотрудником Центра изучения исторической памяти при ТОКМ им. М. Б. Шатилова Василием Ханевичем, охотоведом Анатолием Костецким и др.

Посмотреть фильм можно здесь.

Тетради с воспоминаниями и рисунками Евфросинии Керсновской на выставке в Томске Фото: Вячеслав Станкевич

Евфросиния Керсновская провела в лагерях больше 10 лет. В 1941 году ее как бывшую помещицу отправили из Бессарабии на принудительные работы в Нарымский округ (нынешняя территория Томской области). В 1942 году Евфросиния заболела и не могла выходить на работу. Надзиратель Хохрин велел не давать ей освобождения от работы и лишить пайка. Женщина сбежала. В 1943 году, после поимки, Евфросинию сослали в Томск, где она работала бондарем. После освобождения Керсновская написала воспоминания, составившие 12 тетрадей с 700 рисунками — на них запечатлена жизнь и смерть в лагерях и на спецпоселении.

Тетради с воспоминаниями и рисунками Евфросинии Керсновской на выставке в Томске Фото: Вячеслав Станкевич

После ссылки Евфросиния Керсновская обосновалась с матерью в Ессентуках. Там они сдружились с семьей Игоря Чапковского. Семья ухаживала за Евфросинией, когда она осталась одна. После смерти женщины в 1994 году к семье перешел ее архив с документами. Недавно дочь Игоря, Дарья Чапковская, в Томской области снимала документальный фильм про Евфросинию — «Побег».

В 2019 году в Томске открылась выставка Музея истории ГУЛАГа «Е. Керсновская. Сколько стоит человек», где были представлены тетради с воспоминаниями и рисунками бывшей узницы ГУЛАГа.

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