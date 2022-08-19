Более 4 700 предпринимателей Томской области пользуются дебетовыми бизнес-картами Сбера

В Томской области в два раза выросло число бизнесменов, использующих дебетовую бизнес-карту Сбера.

Как уточняют в пресс-службе банка, всего за 7 месяцев 2022 года к услуге подключились более 2600 томских бизнесменов. Также увеличился и объем безналичных расходов по картам: по результатам первого полугодия рост составил около 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Согласно совместному исследованию СберИндекс и ЧекИндекс, в Томской области во II квартале 2022 года более 65% покупок совершаются безналично, и их доля ежегодно увеличивается. Поэтому актуальность бизнес-карт для предпринимателей постоянно растет: в Томской области бизнесмены используют уже более 4700 таких карт. Сбер постоянно совершенствует свои услуги и предлагает все более удобные условия для клиентов», — отметил управляющий Томским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков.

Бизнес-карты привязаны к расчетному счету предприятия и позволяют быстро и удобно совершать покупки в торговых сетях или интернете, в том числе осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные. Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. С дебетовой бизнес-картой можно также быстро и просто совершать расчеты с партнерами благодаря мгновенным переводам. Оплачивать любые расходы с бизнес-картой можно круглосуточно.

Предприниматель может завести несколько карт для того, чтобы ими пользовались другие сотрудники компании, при этом руководитель сможет устанавливать лимиты и контролировать траты.

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