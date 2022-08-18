Долги по зарплатам в ФК «Томь» достигли 31 млн рублей

18 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Судебные приставы пытаются взыскать долги по заработной плате в футбольном клубе «Томь», который из-за финансовых проблем перед началом сезона не сумел получить разрешение на участие в ФНЛ и ФНЛ-2, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», которые подтверждаются информацией на сайте ФССП РФ, с начала августа возбуждено 131 исполнительное производство из-за долгов по зарплате в «Томи».

Так, самый большой долг по зарплате составляет почти 1,6 млн рублей, самый маленький — чуть более 6,5 тыс. рублей.

Как сообщалось, ФК «Томь» по итогам прошедшего сезона заняла 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России.

Тем не менее в мае «Томи» отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в сезоне 2022/23, а в конце мая врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование ФК из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров. В июне «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов.

После этого Мазур в своем телеграм-канале заявлял, что намерен избежать банкротства «Томи». В клубе отметили, что в июне глава региона нашел средства на покрытие части долгов по зарплатам.

Долги «Томи» по налогам, по данным УФССП на конец июля, составляли 47,8 млн рублей. В начале августа Мазур сообщил, что обладминистрация разработает дорожную карту по финансовому оздоровлению клуба.

«Томь» традиционно финансируется «Газпромом» и «Газпром нефтью», переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку. В этом году, согласно сообщению ФК, «Томь» вела переговоры с «Газпромом» по продлению договора и отказа не было.

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