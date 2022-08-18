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Томичи смогут посмотреть бои легковых машин и шоу автотрансформеров

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Вчера, 17 августа, на площадке перед торгово-развлекательным центром «Изумрудный город» началась подготовка к экстрим-шоу каскадеров, которое пройдет в Томске с 18 по 21 августа.

Томичей ждут бои легковых авто с огромным Bigfoot, сбивание машин, автомобиль, ездящий на задних колесах, прыжки на высокой скорости в горящие кольца, автофристайл, огненное шоу «Безумный Макс».

Также в рамках мероприятия можно будет увидеть машины из мультфильма «Тачки», шоу автотрансформеров и многое другое.

Вот как выглядел процесс подготовки автомобилей в объективе известного томского фотографа Вячеслава Смирнова:

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