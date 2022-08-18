На стадионе «Труд» в Томске разыграли Кубок региона

13 августа стадион «Труд» принял решающий поединок финала футбольного Кубка Томской области. За последние 30 лет игры этого турнира не были проведены ни разу на главной спортивной арене Томска. Поле сберегали для игр Первой лиги и второго российского дивизиона, но после новости о том, что ФК «Томь» в сезоне 2022/2023 не выступит на профессиональном уровне, было принято решение о проведении финала Кубка области на стадионе «Труд».

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Сильнейшие футболисты-любители смогли сыграть в финале соревнований на натуральном покрытии. Матч проводился между командами «КДВ» и «Восход-Справедливая Россия». Игра была крайне упорной, и в основное время команды не смогли выявить победителя турнира. На 10-й минуте Роман Жариков («Восход») открыл счет, а игрок «КДВ» Денис Егоров сравнял его в добавленное к первой половине матча время. Второй тайм получился очень упорным, накал страстей на поле был крайне высоким, но из-за переход обеих команд в оборонительную тактику зрители не увидели больше забитых мячей – основное время завершилось со счетом 1:1.

Команды разыгрывали Кубок Томской области в серии послематчевых пенальти. Первые два удара с точки были отбиты голкиперами «КДВ» и «Восхода», борьба стала еще более серьезной. Далее футболисты стали бить точнее, до момента, пока форвард «КДВ» Александр Щукин не пробил с пенальти в перекладину. Игрок «Восхода» воспользовался уникальным шансом – Станислав Сергунин забил решающий мяч и завоевал Кубок для своей команды. Матч был обслужен бригадой арбитров, в ее составе были Олег Политов, Александр Истомин, Дмитрий Якимович и Федор Степкин.

Сразу после финального свистка состоялось награждение победителей. Игра получилась не только триумфальной для футболистов команды «Восход-Справедливая Россия», но и привлекательной для зрителей, которых на стадионе было немало. Томские футболисты-любители подарили местным жителям настоящий спортивный праздник, который в отсутствие матчей ФК «Томь» на профессиональном уровне стал настоящим украшением летнего сезона.