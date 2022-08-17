Завтра в Томске ограничат движение грузовиков по Коммунальному мосту
17 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
Завтра вечером, 18 августа, в Томске временно ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение будет действовать с 22.00 четверга до 22.00 пятницы, 19 августа. В это время по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн.
В пресс-службе отмечают, что ограничения связаны с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты.
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