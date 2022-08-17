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Завтра в Томске ограничат движение грузовиков по Коммунальному мосту

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Завтра вечером, 18 августа, в Томске временно ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 22.00 четверга до 22.00 пятницы, 19 августа. В это время по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн.

В пресс-службе отмечают, что ограничения связаны с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты.

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