Участники томского «Праздника топора» приступили к работе
Участники XIII международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» приступили к работе, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В конкурсной программе примут участие более 90 мастеров по дереву, 29 кузнецов и 40 гончаров.
Участники конкурса «Деревянное мастерство» в этом году творят на свободную тему. Но помимо индивидуальных работ, мастера изготовят на «Празднике топора» детскую игровую площадку на тему «Советские сказки». В команду плотников войдут мастера из Томской, Кемеровской, Свердловской областей, Красноярского и Пермского края.
Гончары за первый фестивальный день изготовили стартовое конкурсное задание. Приступили к работе и кузнецы. В этом году для участников конкурса «У каждой наковальни свой голос» организаторы установили пневмопресс.
Завтра, 18 августа, на «Празднике топора» начнут работать берестянщики. Тогда же в полную силу заработает гастрономическая площадка, где состоятся кулинарные мастер-классы для гостей по приготовлению пиццы, стейков и блюд в казане.
Также в четверг откроется площадка «Медиамир.Ремесла 2.0», на которой развернется выставка дополненной реальности «Портал в параллельную реальность», пройдут мастер-классы по скетчингу, VR-экскурсия по мастерским томских ремесленников и многое другое.
Торжественная церемония открытия фестиваля народных ремесел «Праздник топора» состоится 20 августа в 11.00, церемония награждения победителей конкурсов — 21 августа в 16.00.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Фото: пресс-служба обладминистрации
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