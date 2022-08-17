Участники томского «Праздника топора» приступили к работе

Участники XIII международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» приступили к работе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В конкурсной программе примут участие более 90 мастеров по дереву, 29 кузнецов и 40 гончаров.

Участники конкурса «Деревянное мастерство» в этом году творят на свободную тему. Но помимо индивидуальных работ, мастера изготовят на «Празднике топора» детскую игровую площадку на тему «Советские сказки». В команду плотников войдут мастера из Томской, Кемеровской, Свердловской областей, Красноярского и Пермского края.

Гончары за первый фестивальный день изготовили стартовое конкурсное задание. Приступили к работе и кузнецы. В этом году для участников конкурса «У каждой наковальни свой голос» организаторы установили пневмопресс.

Завтра, 18 августа, на «Празднике топора» начнут работать берестянщики. Тогда же в полную силу заработает гастрономическая площадка, где состоятся кулинарные мастер-классы для гостей по приготовлению пиццы, стейков и блюд в казане.

Также в четверг откроется площадка «Медиамир.Ремесла 2.0», на которой развернется выставка дополненной реальности «Портал в параллельную реальность», пройдут мастер-классы по скетчингу, VR-экскурсия по мастерским томских ремесленников и многое другое.

Торжественная церемония открытия фестиваля народных ремесел «Праздник топора» состоится 20 августа в 11.00, церемония награждения победителей конкурсов — 21 августа в 16.00.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Фото: пресс-служба обладминистрации

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