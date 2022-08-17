Томский Underground запустил дополнительную продажу билетов на большой open air в музейном саду

17 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Все билеты с посадочными местами на большой open air в музейном саду, приуроченный к 18-летию джаз-кафе Underground, закончились. В связи с этим организаторы запустили дополнительную продажу.

«Попасть на наш open air хотят еще многие, поэтому мы запускаем продажу дополнительных билетов без закрепления мест, но включающие в себя всю концертную и развлекательную программы, а также участие в дегустациях от наших партнеров», — говорится в сообщении в группе мероприятия «ВКонтакте».

Напомним, концерт в честь дня рождения Undergound состоится завтра, 18 августа. Его гостей ждет выступление лучших музыкантов Томска, среди которых Анастасии Сатарова, НИНА, Jazz Queentet Саши Архипенко, секстет BLUES BROTHERS. Хэдлайнером выступит BACKSTAGE BAND (Москва) — коллектив, исполняющий «оригинальную смесь ритм-энд-блюза, фанка, соула и южного рока с ярко выраженным импровизационным началом».

Кроме того, гостей вечера будут угощать блюдами, приготовленными на гриле, ремесленными сырами, крафтовыми напитками от томских производителей и кофе из кофейни «Шоколад». Также для всех желающих будут работать тематические фотозоны.

Мероприятие пройдет в саду Томского областного краеведческого музея по адресу: пр. Ленина, 75 (вход с ул. Гагарина). Стоимость посещения open air 1650 — 1850 рублей, купить билеты можно по ссылке.

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