«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН

17 августа 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил специализированный сайт, на котором любой оператор связи может подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Таким образом компания предоставляет операторам возможность использовать готовую инфраструктуру УЦН и предлагает услугу присоединения к сети передачи данных «Ростелекома» (IP-транзит).

IP-транзит — это услуга присоединения и пропуска трафика сетей передачи данных для магистрального доступа в интернет. «Ростелеком» использует современную IP/MPLS-сеть со скоростью доступа от 1 до 100 Гбит/с. IP-транзит позволит провайдерам оптимизировать затраты на кибербезопасность и увеличить пропускную способность своей сети. Тарифы на оказание услуги установлены на уровне действующих расценок на аналогичные услуги «Ростелекома» при подключении в административных центрах субъектов РФ.

При заказе присоединения на объектах УЦН операторы получают возможность подключения своего оборудования к готовой инфраструктуре УЦН, тем самым значительно увеличивая зону покрытия собственных сетей. В зону покрытия также входят почти 14 000 уже построенных точек доступа в самых удаленных населенных пунктах страны. «Ростелеком» при этом готов обеспечить операторам круглосуточную техническую поддержку. В дальнейшем перечень услуг, доступных для получения на объектах УЦН, будет расширяться.

Чтобы подать заявление на присоединение к сети «Ростелекома» на объектах УЦН, необходимо выбрать нужный населенный пункт из перечня на странице «Объекты», нажать на иконку «Подать заявление» или сразу перейти на страницу «Заявления» и заполнить требуемые данные. Ответ на заявление придет в течение 10 рабочих дней.

«В этом году проект устранения цифрового неравенства получил новое направление. “Ростелеком” предоставляет доступ к инфраструктуре УЦН другим операторам. Мы видим в таком сотрудничестве огромный потенциал: совместными усилиями можно охватить намного больше удаленных населенных пунктов, быстрее обеспечить людей интернетом и улучшить их качество жизни», — сказала вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова.

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