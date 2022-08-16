В Томске до 21 августа изменится схема движения трамваев
16 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
В четверг, 18 августа, в связи с проведением строительных работ в районе здания по пр. Мира, 33 в Томске временно изменится схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, с 19.00 18 августа до 24.00 21 августа автобусы от места проведения работ до ул. Ф. Мюнниха будут двигаться по выделенной полосе.
Движение троллейбусного маршрута № 6 будет осуществляться по сокращенной схеме:
от Троллейбусного депо — пр. Мира — ул. 79-й Гв. Дивизии — до остановки «ул. Говорова».
Троллейбусный маршрут № 5 на время проведения работ будет закрыт.
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