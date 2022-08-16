Волонтеры «Газпромнефть-Востока» обустроили в пригородном парке «Околица» экологическую тропу

16 августа 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В любимом томичами сельском парке «Околица» появилась обустроенная экологическая тропа. Это стало очередной добровольческой акцией «Газпромнефть-Востока», реализованной в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В проекте приняли участие более 50 сотрудников предприятия и представителей Областного комитета охраны окружающей среды и природопользования.

Несколько лет назад активисты «Облкомприроды» создали здесь экологическую тропу: разместили информационные стенды о флоре и фауне региона, установили деревянные скульптуры сказочных персонажей, проложили пешеходную дорожку. Со временем возникла потребность в обновлении экотропы. В этот раз за 5 часов работы волонтерами были установлены стилизованная входная вывеска на экотропу, новые деревянные скульптуры и 8 новых скамеек, укреплены орнаменты на стендах и высажены 13 хвойных саженцев. Также были завезены 17 кубометров сосновой щепы для замены покрытия на экологической тропе.

«Экологическая тропа в «Околице» играет большую просветительскую роль. Экологически грамотный человек никогда не станет вредить природе, а именно это и является вкладом каждого в сохранение того экопространства, в котором мы живем. Я благодарю тех, кто принял участие в нашей акции», — отметила победитель конкурса волонтерских проектов «Родные города» в 2021–2022 годах, автор проекта «Экотропа в «Околице» (2022) Наталья Рапопорт.

«Я в своей жизни посадил много деревьев. Прекрасно помню все наши экологические акции, как мы высаживали кедры в парке села Зоркальцево. Потом была аллея в Лагерном саду Томска. Всегда приятно рассказывать гостям города, что мы ее посадили. Сибирь богата не только углеводородами, здесь очень разнообразный животный и растительный мир, сохранить и приумножить который в наших силах. Мы выстраиваем стратегию на многие годы вперед, системно проводим различные экологические акции, привлекаем к ним наших партнеров, что позволяет компании укреплять позицию эколидера в регионе», — рассказал операционный директор «Газпромнефть-Востока» Дмитрий Ярчинский.

«Для нас это — не первый совместный проект с „Газпромнефть-Востоком“. В партнерстве мы реализовали не менее 5 проектов, среди которых восстановление родников в Михайловской роще, конкурс на лучшее экорешение среди школьников. Инициаторами нового проекта выступили нефтяники, а мы с удовольствием откликнулись на инициативу команды этих неравнодушных и ответственных в вопросах экологии людей. Уверены, это не последняя наша активность, которая позволит томичам жить в гармонии с природой!», — отметила директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунева.

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