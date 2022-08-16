В Томске проведут археологические изыскания для строительства канализации на Бакунина и Октябрьской

16 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В этом году в Томске планируют начать археологические изыскания на ул. Октябрьской, чтобы впоследствии начать работы по строительству сетей водоотведения на ул. Бакунина, сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день у ООО «Томскводоканал» подготовлен проект строительства сетей в районе улиц Бакунина и Октябрьская. Но работы можно начать только после проведения археологических изысканий. По словам руководителя ООО НПО «Сибпроектархеология» Сергея Маркова, проект условно можно разделить на две части: одна часть будущих раскопок проходит по территории Томского острога (ул. Бакунина), вторая — за его пределами, по ул. Октябрьская. На последней части необходимо провести археологическую разведку для определения культурного слоя. Такую работу специалисты готовы сделать уже в этом году.

Сложнее дела обстоят с территорией Томского острога. Здесь культурный слой может залегать на глубине от 50 см до 4 метров. Для проведения работ необходимо историко-культурное проектирование и разрешение профильного областного департамента. По словам специалистов, подготовить необходимую документацию можно до начала следующего благоустроительного сезона.

«Ресурсоснабжающая организация выразила готовность заходить на объект, как только будут проведены все подготовительные мероприятия. Кроме того, необходимо проработать вопрос с подключением домов к трубе канализации, так как большинство из них являются объектами культурного наследия», — рассказал начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов на прошедшем в мэрии совещании с представителями городского департамента архитектуры и градостроительства, районной администрации, ресурсоснабжающей организации и специалистами из археологического надзора.

О том, что такое культурный слой, зачем нужны археологические раскопки в городе в подкасте «Наследие» подробно рассказывает историк и археолог, заведующий музеем археологии и этнографии Сибири ТГУ Илья Коробейников: «С одной стороны, проведение раскопок — это требование законодательства к планированию и городскому развитию. С другой — это возможность для нас узнать больше об истории города, той её части, которая не нашла отражение в письменных источниках, ведь они не могут охватить всё. И подчас предметы, которые мы можем обнаружить, или условия их залегания, могут дать больше сведений об истории развития города, его районов в какие-то отрезки времени и скорректировать наше современное знание о прошлом Томска».

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