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Пожарные спасли 4 человек из горящего дома в Томске

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Накануне, 15 августа, в Томске загорелась квартира в 9-этажном панельном жилом доме по ул. Алтайкая, 126, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.20. К приезду пожарных шел дым из окон квартиры на втором этаже. Огнеборцы при помощи спасустройств вывели из горящего здания 4 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 12.47. В результате обгорели стены квартиры и потолок, мебель и бытовая техника. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Хозяйка горящей квартиры получила острое ингаляционное отравление продуктами горения. Её доставили в отделение токсикологии ТОКБ.

На месте работали 8 единиц техники и 28 человек. Причина возгорания устанавливается.

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