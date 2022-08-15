Поджигателя гипермаркета в Томске отправили на принудительное лечение

15 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Кировский районный суд Томска признал 33-летнего местного жителя виновным в поджоге гипермаркета «Лента» по улице Елизаровых и отправил его на принудительное лечение, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина, находясь на своем рабочем месте в „Ленте“, не справился со своими обязанностями по расстановке товара, взял со стеллажа бутылку „Уайт-спирита“, разлил ее по стеллажам с продукцией и поджег. В результате возникшего пожара обрушилась кровля, частично стены здания, уничтожен товар и оборудование», — сказал сотрудник пресс-службы.

Общий ущерб от пожара составил более 590 млн рублей.

Мужчине инкриминировали ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога).

В пресс-службе отметили, что по результатам проведенной экспертизы подсудимый в момент поджога в силу психического расстройства не отдавал отчет своим действиям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».