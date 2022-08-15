Томичи могут поддержать создание муралов в рамках Street Vision

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2022 // Фото: Street Vision

Томичи могут помочь в создании муралов в рамках проекта «Выход в город 2» фестиваля уличного искусства Street Vision. Сбор донатов стартовал в начале августа.

Как сообщают организаторы, для реализации идеи нужны деньги на материалы, аренду высотного оборудования и техниĸи, а также на привозы художниĸов в Томсĸ. Кроме того, им необходимо оплатить проживание и питание во время работы.

«Мы приглашаем на фестиваль известных современных уличных художников из разных городов. Это способствует культурному обмену между регионами, делает Томск интереснее и привлекательнее», — говорится в сообщении.

Пока идет сбор на роспись первых двух фасадов из десяти. Первым планируется реализовать мурал «Легенда о Томе и Ушае» художника из Благовещенска Павла Orez. Он разместится на ул. Обруб, 4. По словам организаторов, воплощение первой работы требует наибольших затрат — около 250 тысяч рублей. Остальные муралы обойдутся до 150 тыс. руб.

Эскиз мурала «Легенда о Томе и Ушае» Фото: street.vision

Второй работой станет проект «Стена леса» красноярского художника Саши Блосяка. По замыслу автора, это будет «орнаментальное панно, показывающее стену леса, характерную сибирским лесам».

«В цветовом решении я так же отталкивался от места и дома. И не хотелось делать что-то вырывающееся из пространства, а как бы являющееся органичной частью стены», — говорит художник.

Пожертвовать средства могут все желающие как в рублях, так и в криптовалюте. За донат фиксированной суммы в размере от 1000 до 100000 рублей участники получать различные сувениры от команды Street Vision. Все подробности можно узнать по ссылке.

Напомним, ранее администрация города согласовала фестивалю Street Vision создание 10 муралов в разных районах Томска. Реализовывать проект будут приглашенные художники из разных городов страны. Работы планируется закончить в сентябре.

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