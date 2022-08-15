Стрежевчанка поверила мошенникам и перевела на «безопасные счета» более 450 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2022 // Фото: freepik.com

Жительницы Стрежевого стала жертвой мошенников и лишилась более 455 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 13 августа. 26-летней стрежевчанке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального Банка России. Он сообщил девушке, что её банковские карты находятся в небезопасном состоянии. Чтобы «обезопасить» деньги необходимо взять кредиты и совершить переводы на «безопасный счет», реквизиты которого ей предоставят.

Девушка поверила звонившему и оформила потребительский кредит на сумму более 455 000 рублей. Затем она перевела деньги на множество банковских счетов, которые ей продиктовал злоумышленник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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