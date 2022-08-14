18+
18+

Менее 120 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Менее 120 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 14 человек. 15 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 134 581 случай заболевания коронавирусом. 132 186 заболевших выздоровели. 878 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

Более 20 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

18 июля 2022
Томские новости

В Томской области сторож украл и продал более 3 тонн дизтоплива, но попался из-за перевернувшегося грузовика

20 июля 2022
Томские новости

В томском Доме искусств воссоздали рецепт пирогов по письмам Шишкова

25 июля 2022
Томские новости

Девочка-подросток погибла в ДТП на трассе Томск — Колпашево, четверо пострадали

29 июля 2022
Томские новости

Движение трамваев №5 в Томске приостановят в воскресенье

29 июля 2022
Томские новости

Более 500 пчелосемей погибло в трех районах Томской области, предположительно, от пестицида

3 августа 2022
Томские новости

В Томской области растёт уровень заболеваемости кишечными инфекциями

18 июля 2022
Томские новости

Томское «Деревенское молочко» осенью начнет производство творожных сырков и плавленого сыра

22 июля 2022
Томские новости

У жителя Томской области нашли 4 мешка марихуаны

4 августа 2022