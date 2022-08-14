Менее 120 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
14 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 14 человек. 15 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 134 581 случай заболевания коронавирусом. 132 186 заболевших выздоровели. 878 скончались.
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