Менее 120 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 14 человек. 15 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 134 581 случай заболевания коронавирусом. 132 186 заболевших выздоровели. 878 скончались.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»